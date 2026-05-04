Furto de fios de telefonia termina com um detido em Ibaté

Crédito: SCA

Na madrugada desta segunda-feira (04), uma equipe da Guarda Municipal de Ibaté foi acionada após denúncia de um transeunte informando que indivíduos estariam praticando furto na região central da cidade, nas proximidades da Rua Dr. Teixeira de Barros com a Avenida Conselheiro Moreira de Barros.

Segundo a denúncia, os suspeitos utilizavam um veículo modelo Gol quadrado e estariam, inicialmente, tentando subtrair uma tampa de bueiro. A equipe se deslocou rapidamente até o local e flagrou três indivíduos próximos a uma passagem subterrânea de fios de telefonia.

Ao perceberem a presença da viatura, dois suspeitos conseguiram fugir. Há indícios de que eles tenham embarcado no veículo mencionado, que não foi localizado pelos agentes. Um homem de 49 anos foi detido no local. Ele é morador de Ibaté e possui diversas passagens criminais.

Durante a abordagem, os guardas encontraram com o suspeito um serrote e fios de telefonia que haviam sido cortados. Além disso, um dos indivíduos que fugiu deixou para trás uma CNH e um aparelho celular, que foram apreendidos pela equipe.

O detido foi encaminhado ao plantão policial de São Carlos, onde foi apresentado ao delegado de plantão e permaneceu à disposição da Justiça. Os fios recuperados foram devolvidos ao responsável pela empresa de telefonia, enquanto o serrote, o celular e a CNH ficaram apreendidos para investigação.

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