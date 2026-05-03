Ex-vereador e radialista é preso acusado de abusar sexualmente da própria filha em São Carlos

Ocorrência foi registrada no Plantão Policial - Crédito: SCA

Uma ação da Polícia Militar na noite desta sexta-feira (1º), no bairro Parque Primavera, em São Carlos, resultou na prisão de um homem acusado de uma série de crimes graves, incluindo estupro de vulnerável contra a própria filha e agressão a uma inquilina. A ocorrência mobilizou diversas viaturas e exigiu o uso de força moderada para conter o indivíduo que é radialista e que já exerceu o cargo de vereador em Matão.

O Flagrante A equipe policial foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de agressão. Ao chegarem no local, os policiais flagraram o acusado perseguindo uma mulher, inquilina do imóvel, que gritava por socorro. Após ser imobilizado, a vítima relatou que estava sendo agredida com socos no rosto após ter socorrido a filha do agressor. Segundo o relato, a menor estava trancada em um quarto com o pai, onde estaria sofrendo abusos sexuais.

Investigação e Provas A testemunha informou às autoridades que os abusos eram frequentes e que ela e a menor haviam estabelecido um "código secreto" via aplicativo de mensagens para garantir que a comunicação era segura. Na data de ontem, a vítima conseguiu filmar as investidas do suspeito e pedir ajuda. Além disso, foram encontradas evidências de fotos da menor em trajes inadequados no celular do pai, que eram postadas em redes sociais.

Resistência e Ameaças Durante a voz de prisão, o homem, que apresentava sinais de embriaguez, ofereceu forte resistência física e desferiu chutes contra os policiais e contra a viatura. O suspeito também proferiu ameaças, afirmando possuir influência política e que "prejudicaria" os agentes envolvidos na ação. Foi necessário o uso de equipamentos de contenção e força moderada para garantir o transporte do indivíduo até a unidade de saúde e, posteriormente, à delegacia. Após exames clínicos, foi constatado que ele apresentava apenas escoriações leves decorrentes da contenção.

Maus-tratos a Animais e Insalubridade Na residência do acusado, os policiais constataram condições de extrema insalubridade, com presença de fezes e forte odor. Um cão da raça Pitbull foi encontrado em estado de desnutrição severa, sem acesso a água ou alimento. Uma ONG local foi acionada para realizar o resgate do animal e confirmar o crime de maus-tratos.

Encaminhamento Judicial O caso foi apresentado na Central de Polícia Judiciária (CPJ). O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de:

Estupro de vulnerável;

Violência doméstica;

Desacato, desobediência e resistência;

Falsidade ideológica;

Maus-tratos a animais.

O aparelho celular do acusado foi apreendido para perícia técnica. O suspeito permanece preso e à disposição da Justiça. As vítimas receberam o amparo necessário das autoridades.

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