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domingo, 03 de maio de 2026
Segurança

PM age rápido e recupera Parati furtada em São Carlos

02 Mai 2026 - 07h49Por Da redação
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PM age rápido e recupera Parati furtada em São Carlos - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma rápida ação da equipe de Comando de Força Patrulha da Polícia Militar resultou na recuperação de uma Volkswagen Parati furtada e na detenção de dois adolescentes na tarde desta sexta-feira, 1º de maio, em São Carlos.

O furto ocorreu pela rua Coriolano José Gibertoni, no bairro Jardim Paulista. Segundo informações, o proprietário estava no interior da residência enquanto o veículo permanecia estacionado do lado de fora. A filha da vítima escutou o barulho do carro sendo ligado e, logo em seguida, percebeu os suspeitos deixando o local rapidamente, chegando a “cantar pneu” durante a fuga. Ela avisou imediatamente o pai, que constatou que o automóvel havia sido furtado.

Na tentativa de localizar o veículo, o proprietário saiu em acompanhamento utilizando outro carro de sua propriedade. De acordo com o relato, ele chegou a seguir até um canavial, acreditando que a Parati pudesse estar escondida no local, porém retornou após perceber que estava com pouco combustível.
Enquanto abastecia o veículo pela avenida Tancredo de Almeida Neves, a vítima avistou sua Parati passando pela rua Francisco Gregoracci. Rapidamente, o proprietário entrou no carro e conseguiu interceptar o veículo furtado, impedindo a fuga dos ocupantes.

No momento da abordagem, os dois adolescentes desembarcaram da Parati e tentaram fugir a pé. Coincidentemente, a equipe do Comando de Força Patrulha, composta pelo tenente Perroni e cabo Henrique, passava pelo local em patrulhamento e agiu de forma imediata.

Um dos menores, de 16 anos, foi detido nas proximidades da rua São Gabriel, no Jardim Botafogo. O segundo adolescente, de 17 anos, foi localizado e apreendido pouco depois, com apoio de outra viatura, pela avenida José Pereira Lopes.

A rápida resposta policial foi fundamental para evitar que o veículo fosse novamente escondido ou levado para outro local. A Parati foi recuperada poucos minutos após o furto.


A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de São Carlos, onde os adolescentes foram ouvidos e posteriormente liberados aos responsáveis. O veículo foi devolvido ao proprietário.

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