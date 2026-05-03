Golpe bancário faz vítima de 67 anos perder R$ 30 mil em São Carlos

Celular - Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Um homem de 67 anos foi vítima de um golpe aplicado por criminosos que se passaram por funcionários de banco, em São Carlos. O caso foi registrado no plantão da Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma ligação de uma pessoa que se apresentou como atendente de segurança bancária, informando sobre supostas compras indevidas em seu cartão de crédito. Em seguida, o golpista disse que a situação seria repassada ao gerente da conta.

Na sequência, a vítima passou a receber mensagens via aplicativo, de um indivíduo que se identificava como gerente, orientando a realização de procedimentos no aplicativo bancário. Após seguir as instruções, o homem desconfiou da situação e procurou sua agência, onde foi informado de que se tratava de um golpe.

Mesmo após realizar o bloqueio do cartão e a troca de senhas, ao receber a fatura, ele constatou cinco compras que não reconhece, totalizando cerca de R$ 30 mil.

A vítima foi orientada a solicitar os comprovantes das transações junto ao banco e aguardar o resultado da contestação. Caso a fraude seja confirmada, o caso poderá ser investigado formalmente como crime.

A Polícia Civil reforça o alerta para que clientes de instituições financeiras não realizem procedimentos solicitados por telefone ou mensagens e, em caso de dúvida, procurem diretamente o banco por canais oficiais.

Leia Também