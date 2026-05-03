Tráfico de drogas no Jardim Gonzaga termina com homem detido pela PM

Crédito: SCA

Um homem de 37 anos foi detido por tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira, 1º de maio, feriado, no cruzamento da rua Guadalajara com a rua Salomão Schevs, no bairro Jardim Gonzaga.

Segundo informações, equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento por um ponto já conhecido pelo comércio de entorpecentes, quando avistou o indivíduo em atitude suspeita pela esquina. Ao notar a aproximação da viatura, o homem apresentou nervosismo, levantando a fundada suspeita da equipe, que realizou a abordagem.



Durante revista pessoal, nada de ilícito foi localizado com o suspeito, sendo encontrado apenas um celular e uma anotação relacionada ao tráfico de drogas. Porém, próximo ao local da abordagem, ao lado de um poste de energia, os policiais localizaram uma caixa de papelão contendo:

46 pedras de crack

22 porções de cocaína

6 porções de dry

3 porções de ice

12 porções de colombinha

6 porções de skank

24 porções de maconha

1 máquina de cartão



Ainda segundo a PM, no momento em que os policiais tentavam consultar a numeração IMEI do aparelho celular, o detido pegou o telefone e o arremessou ao chão, quebrando o aparelho.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi apresentada à Polícia Civil. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

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