Ciclista fica ferido após queda em ondulação de asfalto sob pontilhão

Crédito: SCA

Um ciclista de 72 anos ficou ferido após sofrer uma queda na região do pontilhão que dá acesso ao bairro Santa Felícia, entre o Jardim Embaré e o próprio Santa Felícia.

De acordo com informações apuradas no local, o idoso pedalava pela via quando passou sobre uma ondulação no asfalto, provocada por obras de reforma no pontilhão. Ao atingir a irregularidade, ele perdeu o controle da bicicleta e caiu.

A vítima sofreu escoriações pelo corpo e apresentou trauma em um dos joelhos. O primeiro atendimento foi realizado por uma equipe de motolância do SAMU. Em seguida, uma unidade de suporte básico encaminhou o ciclista à Santa Casa, onde recebeu atendimento médico.

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