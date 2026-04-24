Recadastramento habitacional começa nesta sexta-feira e segue até 30 de abril

Residencial Santa Felícia - Crédito: SCA

O recadastramento para o programa habitacional municipal começa nesta sexta-feira (24) e segue até o dia 30 de abril, com atendimento presencial das 9h às 19h na Fundação Pró-Memória, localizada na Estação Ferroviária, na Praça Antônio Prado (Praça da Estação). Nesta etapa, serão atendidas exclusivamente as pessoas que retiraram senha antecipadamente.

De acordo com o secretário municipal de Habitação, Rodson Magno, o balanço inicial da retirada de senhas foi considerado positivo. “Foi muito positivo o atendimento nesses dois dias, totalizando 4.800 senhas. Agora iniciamos o recadastramento e vamos receber apenas quem já retirou a senha. Caso haja necessidade de prorrogação, vamos avaliar junto ao prefeito Netto Donato”, afirmou.

A estrutura montada para o atendimento presencial contará com 30 profissionais, além do apoio de 10 atiradores do Tiro de Guerra. A expectativa da Prefeitura é realizar cerca de 550 atendimentos por dia ao longo do período de recadastramento.

Os moradores que retiraram senha receberam data e horário agendados para comparecer ao local, mas também podem realizar o procedimento de forma online até o dia 30 de abril, por meio do sistema HABISOFT, disponível no site oficial da Prefeitura.

Critérios para participar do programa

Para participar do programa habitacional, os candidatos devem atender a alguns critérios estabelecidos, como residir no município há mais de três anos, não possuir imóvel próprio, não ter sido beneficiado por programas habitacionais nos últimos dez anos, manter o Cadastro Único atualizado e possuir renda familiar bruta de até R$ 3.200.

No atendimento presencial, é obrigatória a apresentação dos documentos originais de todos os integrantes da família, incluindo RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho digital, certidões e comprovantes de renda.

A Prefeitura informou ainda que o recadastramento segue exigências da Caixa Econômica Federal e do Ministério das Cidades, após mudanças recentes no programa habitacional. Entre os grupos prioritários estão mães solo, famílias com pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), microcefalia, idosos e cidadãos em situação de vulnerabilidade social.

O processo de inscrição é realizado por autodeclaração, sendo o candidato responsável pelas informações fornecidas. Após essa etapa, os dados serão encaminhados à Caixa Econômica Federal, que ficará responsável pela seleção final dos beneficiários.

Ao todo, 260 candidatos serão classificados para concorrer às 200 unidades habitacionais disponíveis, além da formação de um cadastro reserva com 60 suplentes.

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