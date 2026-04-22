Morre motociclista que se envolveu em acidente na Washington Luís, região do Jacobucci

Local da colisão - Crédito: SCA

Saiba Mais Ferimentos graves Motociclista sofre traumatismo craniano após colisão na Washington Luís, em São Carlos

Morreu o motociclista que se envolveu em um acidentee de trânsito na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos, na manhã da última quinta-feira (16) . A vítima fatal foi identificada como Mário Murilo Oliveira dos Santos Soledade, de 32 anos.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o acidente aconteceu quando a motocicleta conduzida por Mário Murilo, uma Yamaha XTZ 250, seguia no sentido São Carlos–Rio Claro/Itirapina.

Segundo o relato do motorista do automóvel envolvido, um VW T-Cross, ele trafegava pela rodovia e, após realizar uma ultrapassagem entre dois caminhões, sinalizou para deslocar o veículo em direção ao acostamento para consultar o GPS. Nesse momento, a motocicleta acabou colidindo na lateral do carro. O condutor do automóvel não sofreu ferimentos.

Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram socorro à vítima, que foi encaminhada em estado grave à Santa Casa de São Carlos, onde recebeu atendimento médico. Apesar dos esforços das equipes de resgate e atendimento, o motociclista não resistiu aos ferimentos.

Ainda conforme o registro policial, o motorista do carro foi submetido ao teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool. A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio, já que não havia responsável no local para sua retirada.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, e as circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas pelas autoridades.

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