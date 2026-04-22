Homem é detido por tráfico de drogas após abordagem policial

Um homem foi detido por tráfico de drogas na madrugada desta terça-feira (22), por volta das 0h22, no cruzamento das ruas Juliano Parolo e Luigi Mazziero, Jardim Paulistano, em São Carlos.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, policiais militares realizavam patrulhamento quando abordaram um indivíduo em atitude suspeita. Durante a revista pessoal, foram localizados nove pinos de cocaína e R$ 20 em dinheiro.

Questionado pelos policiais, o suspeito teria confessado que era responsável pelo tráfico no local e indicou onde estavam escondidos outros entorpecentes. Em varredura nas proximidades, os policiais localizaram mais drogas e dinheiro.

Ao todo, foram apreendidos:

56 pinos de cocaína (36 gramas)

24 porções de maconha (28 gramas)

2 pedras de crack (3 gramas)

8 porções de dry (11 gramas)

R$ 519,80 em dinheiro

Diante dos fatos, o homem foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu à disposição da Justiça. Segundo o registro policial, ele não possuía antecedentes criminais até o momento da ocorrência.

O caso foi registrado como tráfico de drogas, e os entorpecentes e o dinheiro foram apreendidos para perícia.

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