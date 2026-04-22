Homem é preso após furtar túmulos em cemitério Nossa Senhora do Carmo

Cemitério Nossa Senhora do Carmo - Crédito: divulgação/PMSC

Um homem de 33 anos foi detido na madrugada desta quarta-feira (22), após ser flagrado praticando furto dentro do Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos.

De acordo com informações da Guarda Municipal, por volta das 00h13, o sistema de monitoramento identificou um indivíduo no interior do cemitério, localizado na Avenida São Carlos, furtando objetos de túmulos. Diante da situação, equipes foram acionadas e se deslocaram rapidamente até o local.

Ao perceber a aproximação das viaturas, o suspeito abandonou uma bolsa contendo itens subtraídos e tentou fugir, pulando o muro do cemitério. Ele foi acompanhado pelos agentes e detido nas proximidades.

Durante a abordagem, o homem confessou o crime. Ele foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu à disposição da autoridade policial, sendo posteriormente recolhido ao Centro de Triagem.

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