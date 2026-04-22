(16) 99963-6036
quarta, 22 de abril de 2026
Segurança

Homem é preso após furtar túmulos em cemitério Nossa Senhora do Carmo

22 Abr 2026 - 05h26Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Cemitério Nossa Senhora do Carmo - Crédito: divulgação/PMSCCemitério Nossa Senhora do Carmo - Crédito: divulgação/PMSC

 

Um homem de 33 anos foi detido na madrugada desta quarta-feira (22), após ser flagrado praticando furto dentro do Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos.

De acordo com informações da Guarda Municipal, por volta das 00h13, o sistema de monitoramento identificou um indivíduo no interior do cemitério, localizado na Avenida São Carlos, furtando objetos de túmulos. Diante da situação, equipes foram acionadas e se deslocaram rapidamente até o local.

Ao perceber a aproximação das viaturas, o suspeito abandonou uma bolsa contendo itens subtraídos e tentou fugir, pulando o muro do cemitério. Ele foi acompanhado pelos agentes e detido nas proximidades.

Durante a abordagem, o homem confessou o crime. Ele foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu à disposição da autoridade policial, sendo posteriormente recolhido ao Centro de Triagem.

Leia Também

Colisão entre carro e moto deixa homem ferido no Centro
Segurança09h32 - 22 Abr 2026

Colisão entre carro e moto deixa homem ferido no Centro

Mulher armada com faca invade residência e rouba dinheiro e cartões no Itamarati
Segurança08h32 - 22 Abr 2026

Mulher armada com faca invade residência e rouba dinheiro e cartões no Itamarati

Morre motociclista que se envolveu em acidente na Washington Luís, região do Jacobucci
Triste 08h22 - 22 Abr 2026

Morre motociclista que se envolveu em acidente na Washington Luís, região do Jacobucci

Homem é detido por tráfico de drogas após abordagem policial
Jardim Paulistano 07h52 - 22 Abr 2026

Homem é detido por tráfico de drogas após abordagem policial

Colisão entre carro e caçamba deixa homem ferido no Jardim Medeiros
Segurança07h30 - 22 Abr 2026

Colisão entre carro e caçamba deixa homem ferido no Jardim Medeiros

Últimas Notícias