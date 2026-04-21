Fumaça mobiliza Corpo de Bombeiros em empresa de telefonia no Cidade Jardim

Moradores da região perceberam fumaça saindo pelo teto de uma empresa de telefonia e acionaram rapidamente o Corpo de Bombeiros.



Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que não havia ninguém no interior do imóvel e precisaram arrombar os cadeados para realizar a entrada.



Após vistoria completa, nenhum foco de incêndio foi localizado. De acordo com o subtenente responsável pela ocorrência, a suspeita é de que, devido à falta de energia elétrica, um gerador a diesel tenha sido acionado automaticamente, sendo a fumaça proveniente da chaminé instalada no teto da empresa.



As equipes permaneceram no local até a chegada do responsável pela empresa, já que o imóvel precisou ser aberto para a verificação.

Uma ocorrência de fumaça mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira, 21, feriado, no bairro Cidade Jardim, na rua Alameda dos Heliótropos.