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terça, 21 de abril de 2026
Segurança

Fumaça mobiliza Corpo de Bombeiros em empresa de telefonia no Cidade Jardim

21 Abr 2026 - 11h26Por Jessica
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Fumaça mobiliza Corpo de Bombeiros em empresa de telefonia no Cidade Jardim - Crédito: SCA Crédito: SCA
Uma ocorrência de fumaça mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira, 21, feriado, no bairro Cidade Jardim, na rua Alameda dos Heliótropos.
 
Moradores da região perceberam fumaça saindo pelo teto de uma empresa de telefonia e acionaram rapidamente o Corpo de Bombeiros.
 
Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que não havia ninguém no interior do imóvel e precisaram arrombar os cadeados para realizar a entrada.

Após vistoria completa, nenhum foco de incêndio foi localizado. De acordo com o subtenente responsável pela ocorrência, a suspeita é de que, devido à falta de energia elétrica, um gerador a diesel tenha sido acionado automaticamente, sendo a fumaça proveniente da chaminé instalada no teto da empresa.

As equipes permaneceram no local até a chegada do responsável pela empresa, já que o imóvel precisou ser aberto para a verificação.

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