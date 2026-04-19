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domingo, 19 de abril de 2026
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Motociclista morre e jovem fica gravemente ferida após colisão com ônibus no Centro de São Carlos

Lucas Silva Gomes não resistiu aos ferimentos e morreu no local; moto ficou destruída com impacto da colisão

19 Abr 2026 - 03h04Por Flávio Fernandes
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Motociclista morre e jovem fica gravemente ferida após colisão com ônibus no Centro de São Carlos - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um motociclista identificado como Lucas Silva Gomes de 25 anos, morreu e a garupa ficou gravemente ferida em um grave acidente entre moto e ônibus na madrugada deste domingoi (19), no Centro no Centro de São Carlos. 

Segundo informações Lucas, seguia em uma XRE 300 no sentido centro-rodovia quando quando colidiu frontalmente com o ônibus que estava na via contrária e realizava a conversão, para entrar na Rua César Ricomi. O destino, era a rodoviária e com o impacto o condutor da motocicleta não resistiu e morreu no local. 

A passageira da moto, de 24 anos, foi socorrida consciente e orientada pelo Corpo de Bombeiros até a Santa Casa com fraturas exposta na tíbia e fíbula. A motocicleta ficou completamente destruída devido à força da colisão e o motorista do ônibus, sofreu ferimentos em uma das mãos causados por estilhaço de vidro e recebeu atendimento médico. 

No momento da colisão, o coletivo estava cheio de passageiros, que seriam desembarcados no terminal rodoviário e nenhum ocupante do ônibus ficou ferido gravemente. A Polícia Militar atendeu a ocorrência e preservou a área, para o trabalho da perícia.

O corpo de Lucas, foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de São Carlos. As causas do acidente, serão investigadas pela Polícia Civil. 

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