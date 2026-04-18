Força Tática captura trio e recupera veículo roubado após sequestro relâmpago

Crédito: SCA

Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de três suspeitos de envolvimento em um roubo com retenção de vítima na noite deste sábado (18), na Rua Luiz Procópio de Araújo Ferraz, na região do bairro Romeu Tortorelli.

De acordo com a corporação, equipes da Força Tática do 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (38º BPM/I) foram acionadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) após a denúncia de roubo de um veículo. Durante patrulhamento nas imediações, os policiais localizaram um Fiat Uno com dois ocupantes em atitude suspeita.

Após abordagem, foram encontrados com os indivíduos objetos pertencentes às vítimas, além de um simulacro de arma de fogo e duas munições de calibre .38. Questionados, os suspeitos indicaram o endereço de um terceiro envolvido, que foi localizado posteriormente. No local, os policiais apreenderam um telefone celular que também seria produto do crime.

Os detidos informaram ainda onde haviam abandonado o veículo roubado, que foi recuperado pela equipe policial.

A ocorrência foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde os três suspeitos permaneceram presos em flagrante. Os bens subtraídos foram devolvidos às vítimas.

A Polícia Militar não informou o estado de saúde das vítimas, mas destacou que a ação rápida das equipes possibilitou a prisão dos envolvidos e a recuperação dos objetos roubados.

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