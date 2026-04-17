Operação Impacto Adaga: homem é detido com grande quantidade de drogas no CDHU

Crédito: SCA

Na tarde desta sexta-feira (17), por volta das 12h, um homem de 30 anos foi detido durante a Operação Impacto Adaga, realizada no CDHU, Condomínio 02.

Equipes da Polícia Militar, com apoio do Canil do BAEP, realizavam patrulhamento pelo bairro quando avistaram o indivíduo saindo de um apartamento térreo carregando uma sacola preta. Ao perceber a presença policial, ele demonstrou nervosismo, abandonou a sacola e tentou fugir a pé.

Após breve acompanhamento, o suspeito foi detido. Na sacola que ele carregava, os policiais localizaram uma grande quantidade de entorpecentes, além de uma máquina de cartão.

Com o apoio do canil do BAEP, os policiais realizaram buscas no interior do apartamento de onde o indivíduo havia saído. No local, foram encontrados tijolos de maconha, uma balança de precisão e diversos materiais utilizados para o embalo das drogas.

Questionado sobre os entorpecentes, o suspeito optou por permanecer em silêncio.

Diante dos fatos, ele foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde foi apresentado à autoridade policial. O homem permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça.

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