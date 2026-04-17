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sexta, 17 de abril de 2026
Segurança

Casal é detido por tráfico de drogas no Cidade Jardim

17 Abr 2026 - 11h06Por Jessica CR
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Casal é detido por tráfico de drogas no Cidade Jardim - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um homem de 43 anos e uma mulher de 38 foram detidos na manhã desta sexta-feira, 17, por envolvimento com tráfico de drogas, na Rua Bernardino Fernandes Nunes, no Cidade Jardim.

De acordo com a Guarda Municipal, a equipe de patrulhamento realizava diligências em um ponto já conhecido por denúncias de venda de entorpecentes — uma área de kitnets abandonadas e ocupadas irregularmente — quando avistou um casal saindo do imóvel, o que levantou suspeita.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos. No entanto, eles autorizaram a entrada da equipe no imóvel. Com o apoio do Canil da Guarda Municipal, a cadela farejadora Índia localizou entorpecentes escondidos em três pontos distintos da residência, além de dinheiro que estava oculto debaixo de um colchão.

Questionados, os dois confessaram que recebiam dinheiro para armazenar as drogas no local.

Diante dos fatos, o casal foi detido e encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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