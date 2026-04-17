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Estudante acusa motorista de aplicativo de cobrar dinheiro para devolver celular esquecido no carro

17 Abr 2026 - 08h55Por Da redação
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Motorista de aplicativo - Crédito: Pexels/PixabayMotorista de aplicativo - Crédito: Pexels/Pixabay

Um estudante de 18 anos teria procurado o Plantão Policial de São Carlos na madrugada desta sexta-feira (17)  depois de esquecer o celular em um veículo de aplicativo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o fato teria acontecido por volta das 22h30 de quinta-feira (16), após o estudante solicitar uma corrida por aplicativo até a moradia da UFSCar. Após desembarcar no destino, ele teria percebido que havia esquecido o telefone celular, um iPhone 12 no banco do veículo.

Ainda segundo o registro policial, o jovem teria tentado contato com o motoristainicialmente pelo próprio aplicativo e, em seguida, por meio do WhatsApp. Durante a conversa, teria sido combinado o envio de R$ 30 via Pix para que o motorista retornasse e entregasse o aparelho.

Após a transferência do valor, o motorista teria passado a solicitar novos pagamentos para realizar a devolução do celular. Em seguida, o estudante teria sido bloqueado no WhatsApp, e as mensagens enviadas pelo motorista teriam sido apagadas.

Diante da situação, a vítima teria informado que realizou uma denúncia junto à plataforma de transporte e procurado a delegacia para registrar a ocorrência.

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