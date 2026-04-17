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sexta, 17 de abril de 2026
Segurança

Homem é detido por tráfico de drogas no Jockey Clube

17 Abr 2026 - 09h02Por Jessica CR
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Homem é detido por tráfico de drogas no Jockey Clube - Crédito: SCA Crédito: SCA

Na manhã desta sexta-feira (17), a Polícia Militar deteve um homem de 43 anos por tráfico de drogas no bairro Jockey Clube.

De acordo com as informações, a equipe foi acionada via COPOM após uma denúncia indicar que um indivíduo, com características específicas, estaria comercializando entorpecentes em uma praça pública no cruzamento das ruas Rio Tapajós e Rio Tietê.

Os policiais se deslocaram até o endereço e, ao chegarem ao local, avistaram o suspeito. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou se desfazer de pedras de crack, dispensando-as no chão. Durante a abordagem, também foram localizadas porções de cocaína e uma quantia em dinheiro.

Questionado, o homem confessou que estava praticando o tráfico de drogas no local.

Diante dos fatos, ele foi detido e encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária, onde foi apresentado à autoridade da Polícia Civil do Estado de São Paulo, permanecendo à disposição da Justiça.

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