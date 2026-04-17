Operação Impacto Adaga apreende drogas e detém dois menores no São Carlos 5

Crédito: SCA

Uma ação da Polícia Militar, com apoio do canil do BAEP, resultou na apreensão de entorpecentes e na detenção de dois adolescentes na manhã desta sexta-feira (17), no bairro São Carlos 5.

De acordo com as informações, as equipes participavam da Operação Impacto Adaga e realizavam patrulhamento pela Rua José Quatrochi, local já conhecido pelo intenso comércio de drogas, quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a presença policial, ambos demonstraram nervosismo, o que motivou a abordagem.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os adolescentes, de 17 e 16 anos. No entanto, com o apoio da cadela do canil do BAEP, foi realizada uma varredura em um terreno próximo, já conhecido por ser utilizado para esconder entorpecentes. Na busca, as drogas foram localizadas.

Questionados, os menores confessaram envolvimento com o tráfico no local. Segundo relataram, cumpriam uma espécie de “turno”, atuando das 9h às 21h na venda de drogas.

Diante dos fatos, ambos foram detidos e encaminhados ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde a ocorrência foi apresentada ao delegado de plantão. Após os procedimentos, os adolescentes foram liberados aos responsáveis, enquanto os entorpecentes permaneceram apreendidos.

A ocorrência reforça as ações de combate ao tráfico de drogas na região, especialmente em pontos já conhecidos pelas autoridades policiais.

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