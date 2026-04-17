(16) 99963-6036
sexta, 17 de abril de 2026
Segurança

Operação Impacto Adaga apreende drogas e detém dois menores no São Carlos 5

17 Abr 2026 - 12h05Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Operação Impacto Adaga apreende drogas e detém dois menores no São Carlos 5 - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma ação da Polícia Militar, com apoio do canil do BAEP, resultou na apreensão de entorpecentes e na detenção de dois adolescentes na manhã desta sexta-feira (17), no bairro São Carlos 5.

De acordo com as informações, as equipes participavam da Operação Impacto Adaga e realizavam patrulhamento pela Rua José Quatrochi, local já conhecido pelo intenso comércio de drogas, quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a presença policial, ambos demonstraram nervosismo, o que motivou a abordagem.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os adolescentes, de 17 e 16 anos. No entanto, com o apoio da cadela do canil do BAEP, foi realizada uma varredura em um terreno próximo, já conhecido por ser utilizado para esconder entorpecentes. Na busca, as drogas foram localizadas.

Questionados, os menores confessaram envolvimento com o tráfico no local. Segundo relataram, cumpriam uma espécie de “turno”, atuando das 9h às 21h na venda de drogas.

Diante dos fatos, ambos foram detidos e encaminhados ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde a ocorrência foi apresentada ao delegado de plantão. Após os procedimentos, os adolescentes foram liberados aos responsáveis, enquanto os entorpecentes permaneceram apreendidos.

A ocorrência reforça as ações de combate ao tráfico de drogas na região, especialmente em pontos já conhecidos pelas autoridades policiais.

Leia Também

Operação Impacto Adaga: homem é detido com grande quantidade de drogas no CDHU
Segurança14h13 - 17 Abr 2026

Operação Impacto Adaga: homem é detido com grande quantidade de drogas no CDHU

Motorista perde controle após passageiro passar mal e carro atinge muro no Jardim Bandeirantes
Segurança14h02 - 17 Abr 2026

Motorista perde controle após passageiro passar mal e carro atinge muro no Jardim Bandeirantes

Casal é detido por tráfico de drogas no Cidade Jardim
Segurança11h06 - 17 Abr 2026

Casal é detido por tráfico de drogas no Cidade Jardim

Homem é detido por tráfico de drogas no Jockey Clube
Segurança09h02 - 17 Abr 2026

Homem é detido por tráfico de drogas no Jockey Clube

Estudante acusa motorista de aplicativo de cobrar dinheiro para devolver celular esquecido no carro
Deu BO 08h55 - 17 Abr 2026

Estudante acusa motorista de aplicativo de cobrar dinheiro para devolver celular esquecido no carro

Últimas Notícias