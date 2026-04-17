Motorista perde controle após passageiro passar mal e carro atinge muro no Jardim Bandeirantes

Crédito: SCA

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta sexta-feira (17), na rua Miguel Petroni, no bairro Jardim Bandeirantes.

De acordo com informações, o condutor dirigia o carro de um amigo, após ter saído com ele do Santa Felícia até uma farmácia para comprar fraldas. Ao chegarem ao local, o proprietário do veículo começou a passar mal e pediu para ser levado com urgência até uma unidade de saúde.

Durante o trajeto, já pela rua Miguel Petroni, o passageiro começou a desfalecer no banco. Diante da situação, o motorista acabou se abalando e perdeu o controle da direção. O veículo colidiu contra uma árvore e, em seguida, atingiu o muro de uma residência, ficando atravessado sobre a calçada.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para prestar atendimento. A vítima, um homem que estava como passageiro, foi socorrida em estado grave pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos.

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