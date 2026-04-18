Força Tática apreende arma de fogo e prende suspeito em Ibaté

Uma ação da Força Tática resultou na apreensão de uma arma de fogo e na prisão de um homem por posse irregular na noite de sexta-feira (17), por volta das 20h30, no bairro Jardim Menzani, em Ibaté (SP).

Segundo informações da Polícia Militar, as equipes receberam denúncia de que um morador da região estaria armazenando uma arma ilegal em sua residência. No local, os policiais fizeram contato com o suspeito e, durante vistoria no imóvel, localizaram munições intactas escondidas dentro de um guarda-roupas.

Durante a ocorrência, um segundo indivíduo, apontado como amigo do morador, indicou aos policiais o local onde a arma estaria escondida. Após buscas, foi encontrado um revólver calibre .38, com numeração suprimida, acondicionado em um coldre, além de outras munições de diferentes calibres.

Diante dos fatos, o responsável pela posse da arma recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante. O suspeito permaneceu detido à disposição da Justiça.

Ao todo, foram apreendidos um revólver calibre .38, munições do mesmo calibre, além de projéteis de 9mm e calibre .22.

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