Homem de 36 anos morre após ser encontrado caído em banheiro de praça central em Ibaté

Crédito: divulgação

Um homem de 36 anos morreu após ser encontrado caído na entrada do banheiro da praça central, na manhã desta sexta-feira (17), em Ibaté. O caso foi registrado como morte suspeita pela Polícia Civil e será investigado.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para comparecer ao Hospital e Maternidade Municipal de Ibaté, onde havia o registro de um óbito possivelmente causado por queda.

A vítima foi identificada como Rodrigo Sebastião Paes de Toledo Souza, de 36 anos. Segundo informações médicas, uma ambulância foi chamada para atender o homem, que foi encontrado sozinho e caído ao solo, na entrada do banheiro da praça central, em provável situação de rua.

Ainda conforme o relato médico, a vítima apresentava ferimento na região occipital (parte de trás da cabeça), com sangramento, e não respondia a estímulos. Ele foi socorrido e deu entrada no hospital às 7h20, em estado grave.

Durante o atendimento, Rodrigo sofreu parada cardiorrespiratória, e as manobras de reanimação não tiveram sucesso. O óbito foi constatado às 8h28, tendo como possível causa da morte um traumatismo cranioencefálico (TCE).

Até o momento, não foram localizadas testemunhas que pudessem esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de exame necroscópico, que deverá apontar a causa exata da morte.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Ibaté como morte suspeita, e o caso seguirá sob investigação para apurar as circunstâncias da possível queda. O velório de Rodrigo Sebastião Paes de Toledo Souza será realizado neste sábado (18), em Ibaté, das 7h às 10h30. Após o encerramento, o corpo seguirá para sepultamento no Cemitério Municipal de Ibaté.

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