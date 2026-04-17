Prefeitura convoca aprovados para curso de formação da Guarda Municipal

A Prefeitura de São Carlos divulgou, por meio do Instituto Nosso Rumo, o edital de convocação para matrícula e entrega de documentos do Curso de Formação Específica da Guarda Municipal – 3ª Classe, referente ao concurso público regido pelo Edital nº 001/2024. A publicação foi realizada no Diário Oficial do Município.

Foram convocados os candidatos habilitados nas etapas anteriores, que incluíram provas objetivas, exame antropométrico e de aptidão física, avaliação psicológica, exames médico e toxicológico, além da investigação social e comportamental, respeitando a ordem de classificação.

A matrícula deverá ser feita entre os dias 18 e 20 de maio, das 10h às 15h, na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, na Seção de Recrutamento e Seleção de Servidores, localizada na Rua Episcopal, 1575, no Centro.

No ato da matrícula, os candidatos precisam apresentar a portaria de afastamento (no caso de servidores públicos), uma foto 3x4 e cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias “A e B”.

O edital ressalta que o não comparecimento nos dias e horários estabelecidos resultará na exclusão automática do candidato, sendo convocados os próximos da lista. Também não haverá segunda chamada para matrícula ou para as atividades do curso.

O resultado do Curso de Formação Específica será divulgado nos sites do Instituto Nosso Rumo e da Prefeitura de São Carlos, por meio do Diário Oficial do Município.

Durante reunião realizada no dia 15 de abril com representantes do Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos de São Carlos (SINDSPAM), o prefeito Netto Donato destacou que a convocação reforça o compromisso da gestão com a segurança pública. Segundo ele, a medida visa fortalecer o quadro de servidores da Guarda Municipal e valorizar o funcionalismo público.

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