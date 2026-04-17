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UFSCar tem projeto selecionado em programa nacional e leva ciência a escolas de São Carlos

17 Abr 2026 - 14h34Por Jessica Carvalho R.
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UFSCar tem projeto selecionado em programa nacional e leva ciência a escolas de São Carlos -

Um projeto desenvolvido pelo Departamento de Engenharia Civil (DECiv) da Universidade Federal de São Carlos foi selecionado para o programa “SBPC vai à Escola 2026”, promovido pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A iniciativa, intitulada “Tecendo o futuro das Ciências: Protagonismo, engenharia e sustentabilidade na gestão de recursos hídricos urbanos”, reúne estudantes de escolas estaduais de São Carlos em atividades voltadas à investigação científica e à busca de soluções para desafios ambientais nas cidades.

Coordenado pela docente Silvana de Nardin, o projeto tem como objetivo incentivar o protagonismo estudantil por meio de um conjunto diversificado de ações. A proposta está organizada em quatro etapas: diagnóstico e mentoria, oficinas práticas, desenvolvimento de protótipos e compartilhamento de experiências. Segundo a coordenadora, a iniciativa busca envolver os alunos diretamente na construção de soluções para problemas reais da sociedade.

O foco das atividades é o manejo sustentável da água em contextos urbanos, abordando temas como o reaproveitamento de água de sistemas de climatização e o escoamento pluvial. Questões como enchentes, alagamentos e danos à infraestrutura urbana também fazem parte das discussões e práticas desenvolvidas ao longo do projeto. Para Nardin, a proposta reforça a importância da gestão hídrica e valoriza o papel dos estudantes na construção de alternativas sustentáveis.

A ação integra clubes de ciências e projetos individuais, envolvendo alunos das escolas estaduais Sebastião de Oliveira Rocha, Gabriel Felix do Amaral e Jesuíno de Arruda. Além disso, conta com a participação de docentes, estudantes de graduação e pós-graduação da UFSCar, incluindo integrantes dos programas de Engenharia Civil e Engenharia Urbana.

As atividades serão realizadas entre abril e novembro de 2026, com encontros semanais nas escolas e reuniões mensais na Universidade. Entre os destaques está a Mostra SBPC Interescolar de Águas, que acontecerá no campus da UFSCar em São Carlos, reunindo os resultados e experiências desenvolvidas pelos participantes.

Para a coordenadora, o projeto fortalece a integração entre ensino médio, graduação e pós-graduação, promovendo aprendizado prático e colaborativo. “Auxiliar na formação de cidadãos responsáveis é um dever da comunidade escolar, e este projeto representa uma contribuição significativa nesse sentido”, conclui.

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