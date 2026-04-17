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sexta, 17 de abril de 2026
Feriado de Tiradentes

Mais de 11 mil pessoas passarão pelo Terminal Rodoviário até quarta-feira

As cidades mais procuradas para viagens de ônibus são as do litoral sul de São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campo Grande, Brasília e São José do Rio Preto

17 Abr 2026 - 11h28Por Da redação
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O Terminal Rodoviário: Entre chegadas e partidas, a previsão é de que 11 mil pessoas passem pela rodoviária entre os dias 17 e 22 de abril - Crédito: SCAO Terminal Rodoviário: Entre chegadas e partidas, a previsão é de que 11 mil pessoas passem pela rodoviária entre os dias 17 e 22 de abril - Crédito: SCA

Entre chegadas e partidas, o Terminal Rodoviário Paulo Egídio Martins estima recepcionar mais de 11 mil passageiros entre hoje (sexta-feira, 17 de abril) e 22/04 (quarta-feira), durante o feriado de Tiradentes, que será comemorado nesta terça-feira, 21 de abril.

As cidades mais procuradas são: litoral sul de São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campo Grande, Brasília e São José do Rio Preto.

Com a proximidade do feriado de Tiradentes, o Terminal Rodoviário de São Carlos recebe operação especial para atender os passageiros que dão preferência às viagens rodoviárias. A Plataforma 15 Terminais Rodoviários, responsável pela gestão, coloca em prática ações diferenciadas que visam atender os passageiros e usuários com qualidade.

“O quadro de funcionários nas áreas de operação, limpeza, segurança e manutenção recebe um reforço de acordo com a demanda. A programação dos ônibus também sofre modificações para que o terminal consiga atender ao aumento da movimentação com os carros extras. A operação especial também é estendida aos parceiros que atuam dentro dos terminais, tais como empresas de ônibus, pontos de alimentação, lojistas e demais serviços”, afirma o gerente do terminal, Ubirajara Marques Maurício.

Carros extras: entre os dias 17 e 22 de abril, serão disponibilizados 25 carros extras. Caso haja necessidade, mais ônibus poderão ser disponibilizados.

DICAS IMPORTANTES:

Compra com antecedência: pela grande procura, é importante que o passageiro compre as passagens de ida e volta com antecedência. Dependendo do destino, a aquisição pode ser feita pelo site das empresas ou diretamente com a viação escolhida;

Documentação para viagem: é essencial que todos os passageiros, inclusive as crianças, apresentem documento de identificação original e com foto;

Embarque de crianças e adolescentes: a partir dos 16 anos de idade, o passageiro pode viajar totalmente desacompanhado. Já as crianças menores de 16 anos precisam de autorização para viajar. Mais informações:
www.tjsp.jus.br, em Informações / Autorização de Viagem para Crianças e Adolescentes;

Bagagens: são permitidos até 30 kg no bagageiro e até 5 kg de bagagem de mão, desde que não interfira no conforto dos passageiros dentro do ônibus. A identificação das bagagens com etiqueta contendo nome completo e telefone facilita em casos de perda ou esquecimento;

Horário de chegada ao terminal: é importante que o passageiro chegue ao terminal, pelo menos, uma hora antes do horário marcado na passagem;

Remarcação de passagens: em casos de desistência ou impossibilidade de viajar, a remarcação e o reembolso da passagem devem ser feitos com até 3 horas de antecedência, diretamente com a empresa de ônibus;

Atendimento: todos os profissionais estão devidamente uniformizados e permanecem em ronda ou no balcão de informação. Todos estão aptos a prestar o atendimento necessário aos viajantes.

 

 

 

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