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sexta, 17 de abril de 2026
Cidade

Bingo beneficente será realizado na véspera de feriado na Paróquia São Domingos Sávio

17 Abr 2026 - 07h48Por Da redação
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Bingo - Bingo -

A Paróquia São Domingos Sávio realizará um bingo na próxima segunda-feira, 20 de abril, véspera de feriado, em São Carlos. O evento acontecerá no salão de festas da paróquia, com início marcado para 19h.

O bingo contará com serviço de bar, oferecendo ao público opções de alimentação e bebidas durante a programação, que promete reunir famílias e amigos em um momento de lazer e confraternização.

A organização convida toda a comunidade a participar e colaborar com a iniciativa, que tradicionalmente reúne moradores da região em um ambiente festivo e solidário.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo telefone (16) 3416-3674.

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