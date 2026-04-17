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UFSCar entrega reformas no Departamento de Botânica e no Colégio de Aplicação no Campus São Carlos

Obras modernizam laboratórios e ampliam acessibilidade, com impactos em ensino, pesquisa e comunidade escolar

17 Abr 2026 - 12h50Por Assessoria de Imprensa
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UFSCar entrega reformas no Departamento de Botânica e no Colégio de Aplicação no Campus São Carlos -

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) realizou, nesta quinta-feira (16/4), duas cerimônias de inauguração de obras no Campus São Carlos, voltadas à qualificação da infraestrutura acadêmica e à ampliação de acessibilidade.

Foi entregue a reforma dos Edifícios 83 e 83A do Departamento de Botânica (DB), localizados na área Norte do Campus, ao lado do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS). As intervenções contemplaram a reestruturação de espaços laboratoriais utilizados por docentes, estudantes e pesquisadores da área, com foco na melhoria das condições de ensino e pesquisa.

Segundo a Secretária-Geral de Gestão do Espaço Físico (SeGEF), Luciana Márcia Gonçalves, o principal foco foi a requalificação da infraestrutura elétrica dos laboratórios, com ampliação da capacidade para suportar equipamentos como geladeiras e ultrafreezers, além de melhorias complementares em pisos e pintura.

"A parte elétrica era a principal preocupação, para garantir o funcionamento dos laboratórios. A nova estrutura atende melhor ao maquinário e dá mais segurança para as atividades de ensino e pesquisa", destacou. Ela também ressaltou que os espaços atendem tanto à graduação quanto à pós-graduação e abrigam coleções científicas relevantes, como um acervo de algas que exige condições adequadas de conservação.

Na sequência, foi inaugurada a reforma do Colégio de Aplicação da UFSCar (CAU), uma infraestrutura do Centro de Educação e Ciências Humanas (CECH), localizado na área Sul do Campus. As intervenções incluíram adaptações em banheiros, melhorias na infraestrutura hidrossanitária e ajustes voltados à acessibilidade, além de ações pontuais de manutenção. 

"A obra foi realizada com o espaço em funcionamento, o que torna o processo mais desafiador, mas permitiu atender às necessidades e melhorar os espaços para as crianças, ampliando as condições de uso por toda a comunidade acadêmica e escolar", afirmou Gonçalves. 

As duas reformas somam aproximadamente R$ 2,1 milhões, com recursos da bancada parlamentar paulista. No caso do DB, o projeto esteve inicialmente vinculado a financiamento da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e posteriormente repactuado pela Universidade.

A Reitora da UFSCar, Ana Beatriz de Oliveira, ressaltou a relevância das entregas para a Universidade. "Celebramos a entrega dessas obras no Campus São Carlos. No Departamento de Botânica, a reforma assegura a continuidade das atividades no prédio e amplia as condições para o desenvolvimento de pesquisas. No CAU, entregamos intervenções de acessibilidade que respondem a um compromisso permanente da gestão por qualificação da infraestrutura, especialmente em um campus mais antigo, que impõe desafios importantes para a inclusão de pessoas com deficiência, sobretudo física", registra.

Segundo a Reitora, essas obras só foram possíveis com recursos destinados pela bancada paulista às universidades federais no estado de São Paulo. "Esse apoio tem permitido avanços concretos e as entregas de hoje são exemplos desse investimento", finaliza.

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