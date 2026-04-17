61ª Exposição Nacional de Orquídeas acontece de 24 a 26 de abril na Praça da XV

O Círculo Sãocarlense de Orquidófilos, com apoio da Prefeitura, realiza entre os dias 24, 25 e 26 de abril a tradicional 61ª Exposição Nacional de Orquídeas, na Praça da XV, em São Carlos.

Neste ano, o evento deve reunir cerca de 40 expositores de associações orquidófilas de diversas regiões do país. O público poderá apreciar mais de mil orquídeas floridas, incluindo espécies nacionais e estrangeiras, além de adquirir plantas, suculentas e produtos voltados ao cultivo, como vasos, adubos e insumos especializados. Também haverá atendimento com vendedores profissionais do setor.

A programação começa na sexta-feira (24), com abertura das vendas a partir das 8h e cerimônia oficial de inauguração às 20h. O funcionamento segue até as 22h. No sábado (25), a exposição estará aberta das 9h às 22h, enquanto no domingo (26) o evento ocorre das 9h às 17h, com vendas mantidas durante todo o período.

De acordo com o presidente da entidade, Gilmar Juliak, os visitantes terão acesso a orientações técnicas durante o evento. “Nossos associados estarão identificados e disponíveis para esclarecer dúvidas sobre rega, adubação, replantio, poda e cuidados gerais com as orquídeas, além de informações sobre o estado fitossanitário das plantas”, destacou.

Como parte da programação, será oferecido um curso gratuito de cultivo e plantio de orquídeas no domingo (26), às 10h, na Associação dos Funcionários da Escola de Engenharia de São Carlos, localizada em frente à Praça da XV.

A edição deste ano contará com melhorias na estrutura, organização do espaço e ambientação, buscando proporcionar mais conforto ao público. Para a secretária adjunta de Cultura, Valéria Mazzola, a exposição é uma tradição no município. “É uma excelente oportunidade de aprendizado, incentivo ao cultivo, aquisição de plantas e lazer para a população”, afirmou.

Fundado em 25 de janeiro de 1963, o Círculo Sãocarlense de Orquidófilos tem como missão divulgar a orquidofilia em nível nacional, promovendo conhecimento técnico sobre o cultivo das plantas. A entidade realiza reuniões semanais, palestras e, com apoio da Prefeitura, promove anualmente a exposição, reunindo participantes de todo o Brasil.

Serviço

Local: Praça da XV – São Carlos

Datas: 24, 25 e 26 de abril

Horários:

Sexta-feira (24): das 8h às 22h (inauguração às 20h)

Sábado (25): das 9h às 22h

Domingo (26): das 9h às 17h (vendas durante todo o período)

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