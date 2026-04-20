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segunda, 20 de abril de 2026
Segurança

Colisão entre carros termina em capotamento na Vila Prado

20 Abr 2026 - 17h49Por Jessics
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Colisão entre carros termina em capotamento na Vila Prado -

Uma colisão entre dois veículos terminou em capotamento na tarde desta segunda-feira (20), no cruzamento da Avenida Salum com a Rua Domingos Marino (Travessa 10), no bairro Vila Prado

Segundo informações apuradas no local, um dos motoristas, um idoso de 74 anos, trafegava pela Rua Domingos Marino e teria avançado a sinalização de parada obrigatória. Um veículo que seguia pela Avenida Salum, que é via preferencial, acabou atingindo a lateral do carro.

Com o impacto, o automóvel conduzido pelo idoso rodou na pista e capotou, parando em seguida com as rodas para baixo.

Apesar da gravidade do acidente, o motorista sofreu apenas escoriações pelo corpo e um corte na mão, provocado por estilhaços de vidro. Uma equipe do SAMU foi acionada, mas a vítima recusou atendimento no local.

 

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