Colisão entre carros termina em capotamento na Vila Prado

Uma colisão entre dois veículos terminou em capotamento na tarde desta segunda-feira (20), no cruzamento da Avenida Salum com a Rua Domingos Marino (Travessa 10), no bairro Vila Prado

Segundo informações apuradas no local, um dos motoristas, um idoso de 74 anos, trafegava pela Rua Domingos Marino e teria avançado a sinalização de parada obrigatória. Um veículo que seguia pela Avenida Salum, que é via preferencial, acabou atingindo a lateral do carro.

Com o impacto, o automóvel conduzido pelo idoso rodou na pista e capotou, parando em seguida com as rodas para baixo.

Apesar da gravidade do acidente, o motorista sofreu apenas escoriações pelo corpo e um corte na mão, provocado por estilhaços de vidro. Uma equipe do SAMU foi acionada, mas a vítima recusou atendimento no local.

Leia Também