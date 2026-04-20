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segunda, 20 de abril de 2026
Segurança

Colisão entre duas motos deixa jovem ferida no Santa Felícia

20 Abr 2026 - 12h20Por Da redação
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Colisão entre duas motos deixa jovem ferida no Santa Felícia - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma colisão entre duas motocicletas foi registrada na manhã desta segunda-feira (20), no bairro Santa Felícia, no cruzamento das ruas Francisco Possa e Marcos Vinícius de Mello Moraes.

Segundo informações, um motociclista que seguia pela rua Francisco Possa, no sentido bairro-centro, acabou avançando o sinal de pare e atingiu uma jovem de 19 anos que trafegava pela via preferencial. Com o impacto, ambos os condutores foram ao solo.

O homem que teria desrespeitado a sinalização sofreu diversas escoriações pelo corpo, mas recusou atendimento médico no local. Já a jovem, de 19 anos, relatava dores na região do quadril. Ela foi atendida inicialmente por uma equipe da motolância e, posteriormente, encaminhada à Santa Casa por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros.
Equipes de policiamento estiveram no local para o registro da ocorrência.

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