Carro pega fogo na região central e mobiliza Corpo de Bombeiros

Crédito: SCA

Um Fiat Uno pegou fogo na manhã desta segunda-feira (20), na Avenida Comendador Alfredo Maffei, no sentido bairro–centro, na área central.

De acordo com o proprietário, o veículo havia sido retirado do mecânico na semana passada. Enquanto trafegava pela via, ele percebeu fumaça saindo do carro e parou imediatamente.

Populares que passavam pelo local ajudaram a conter as chamas utilizando extintores até a chegada do Corpo de Bombeiros, que agiu rapidamente e conseguiu evitar que o incêndio se alastrasse por todo o veículo.

O fogo atingiu principalmente a parte do motor, causando danos na região frontal, como faróis e para-choque. As chamas não chegaram ao interior do automóvel.



Equipes da Polícia Militar estiveram no local para o registro da ocorrência. Não houve vítimas, apenas danos materiais.

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