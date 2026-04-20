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segunda, 20 de abril de 2026
Segurança

Carro pega fogo na região central e mobiliza Corpo de Bombeiros

20 Abr 2026 - 08h39Por Da redação
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Carro pega fogo na região central e mobiliza Corpo de Bombeiros - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um Fiat Uno pegou fogo na manhã desta segunda-feira (20), na Avenida Comendador Alfredo Maffei, no sentido bairro–centro, na área central.

De acordo com o proprietário, o veículo havia sido retirado do mecânico na semana passada. Enquanto trafegava pela via, ele percebeu fumaça saindo do carro e parou imediatamente.

Populares que passavam pelo local ajudaram a conter as chamas utilizando extintores até a chegada do Corpo de Bombeiros, que agiu rapidamente e conseguiu evitar que o incêndio se alastrasse por todo o veículo.

O fogo atingiu principalmente a parte do motor, causando danos na região frontal, como faróis e para-choque. As chamas não chegaram ao interior do automóvel.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local para o registro da ocorrência. Não houve vítimas, apenas danos materiais.

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