Carro colide contra poste no Santa Felícia durante a madrugada

20 Abr 2026 - 08h12Por Da redação
Uma colisão entre um carro e um poste foi registrada na madrugada desta segunda-feira (20), no bairro Santa Felícia, em São Carlos.

O acidente ocorreu na rotatória entre a Rua Miguel Petroni e a Avenida Bruno Ruggiero Filho. Segundo informações, o veículo acabou colidindo contra o poste e parou sobre a calçada.
Até o momento, não há confirmação sobre a existência de vítimas.

A Polícia Militar foi acionada, já que o carro permanecia no local sem qualquer tipo de sinalização, oferecendo risco a outros motoristas. Equipes compareceram para atendimento da ocorrência e adoção das medidas necessárias.

Leia Também

PM prende irmãos em Analândia por tráfico de drogas e receptação de moto adulterada
Segurança11h58 - 20 Abr 2026

PM prende irmãos em Analândia por tráfico de drogas e receptação de moto adulterada

Caminhão tomba na Washington Luís, em São Carlos
Segurança09h57 - 20 Abr 2026

Caminhão tomba na Washington Luís, em São Carlos

Carro pega fogo na região central e mobiliza Corpo de Bombeiros
Segurança08h39 - 20 Abr 2026

Carro pega fogo na região central e mobiliza Corpo de Bombeiros

Homem é preso por descumprir medida protetiva e causar danos em residência
Jardim Embaré08h09 - 20 Abr 2026

Homem é preso por descumprir medida protetiva e causar danos em residência

Homem é preso em flagrante após agredir a mãe e causar danos em residência
Vila Monte Carlo08h05 - 20 Abr 2026

Homem é preso em flagrante após agredir a mãe e causar danos em residência

