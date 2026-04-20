Homem é preso em flagrante após agredir a mãe e causar danos em residência

Violência contra mulher (imagem ilustrativa) - Crédito: Freepik

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (20), acusado de agredir a própria mãe e provocar danos dentro da residência da família, no bairro Vila Monte Carlo, em São Carlos.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada inicialmente por volta das 23h, após relatos de comportamento agressivo por parte do suspeito. No primeiro atendimento, ele foi orientado a deixar o imóvel e acatou a recomendação.

Horas depois, por volta das 4h50, uma nova chamada ao COPOM informou que o indivíduo havia retornado e estaria agredindo a mãe. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito na garagem, bastante alterado e agressivo. Ele foi contido e algemado para garantir a segurança da equipe e dele próprio.

Segundo o registro policial, o homem agrediu a mãe, tentou atacar outros familiares e ainda danificou diversos objetos dentro da casa, além de ter se ferido durante o episódio. Ele foi encaminhado à UPA da Vila Prado para atendimento médico.

A vítima também recebeu atendimento e apresentava lesões superficiais, principalmente nas mãos, mas dispensou maiores cuidados.

A ocorrência foi apresentada no plantão policial, onde o caso foi registrado como violência doméstica, lesão corporal e dano. A perícia técnica foi acionada para avaliar os estragos no imóvel, e exames foram requisitados ao Instituto Médico Legal (IML).

O suspeito permaneceu à disposição da Justiça

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