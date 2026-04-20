(16) 99963-6036
segunda, 20 de abril de 2026
Segurança

Motorista foge sem pagar combustível em posto de São Carlos

20 Abr 2026 - 07h42Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Bomba de combustível - Crédito: agência Brasil

 

Um caso de estelionato — posteriormente classificado pela autoridade policial como furto — foi registrado na manhã deste domingo (19), em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o fato aconteceu por volta das 6h45 em um posto de combustíveis localizado na Avenida Getúlio Vargas, na Vila Lutfalla. Um homem de 25 anos, que trabalhava no local, relatou que um motorista chegou ao estabelecimento conduzindo um GM/Corsa vermelho e solicitou o abastecimento de R$ 50 em gasolina.

Após o abastecimento, o condutor informou que realizaria o pagamento via Pix, alegando lentidão na conexão de internet. Enquanto o funcionário aguardava no caixa, o motorista ligou o veículo e deixou o local em alta velocidade, sem efetuar o pagamento.

Segundo o relato, o suspeito aparentava estar embriagado e estava acompanhado por outras quatro pessoas no interior do veículo.

Últimas Notícias