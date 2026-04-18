O falecimento de Rosângela Cristine Botelho

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Rosangela Cristine Botelho, aos 61 anos de idade, ocorrido no dia 18/04/2026, na cidade de São Carlos.

Deixa seus familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 18/04/2026das 12:00 às 16:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 16:30 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimentoda Sra. Rosangela Cristine Botelho.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/94085

Leia Também