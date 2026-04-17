(16) 99963-6036
sexta, 17 de abril de 2026
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

17 Abr 2026 - 09h16
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Nova Funerária - Nova Funerária -

O Senhor: Aparecido Ignácio

Faleceu dia 16/04/26 às 16:00 horas em Matão com 66 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Ana Paula Sanches Ignácio e os filhos: Juliana, Gabriel, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 17/04/26 às 10:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 15/02/1960.

 

O Senhor: Cláudio Cerino de Almeida

Faleceu dia 15/04/26 às 23:23 horas em São Carlos com 68 anos de idade.

Deixa aos filhos: Ana Cláudia, Cláudio, Joice, Vitória, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento deu-se no dia 16/04/26 às 16:00  horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 11/05/1957.

 

A Senhora: Aparecida Conceição Ceccarello Dutra

Faleceu dia 15/04/26 às 13:21 horas em São Paulo com 82 anos de idade.

Era viúva do Sr. Adão José Dutra e deixa as filhas: Alexandre c/c Silvia, Adriana c/c Francisco, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.

O sepultamento deu-se no dia 16/04/26 às 13:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 12/08/1943.

 

O Senhor: Odair Pedro Gervásio

Faleceu dia 15/04/26 às 07:26 horas em Espírito Santo do Pinhal com 60 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Valdinéia de Oliveira Gonçalves e os filhos: Osvaldo, Valquíria, solteiros, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.

O sepultamento deu-se no dia 16/04/26 às 10:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 28/06/1965.

Leia Também

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento
Obituário10h50 - 16 Abr 2026

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

Funerária Fernandes informa convite de missa
Obituário10h45 - 16 Abr 2026

Funerária Fernandes informa convite de missa

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário10h05 - 16 Abr 2026

Nova Funerária informa notas de falecimento

Nova Jerusalém informa nota de falecimento
Obituário16h53 - 15 Abr 2026

Nova Jerusalém informa nota de falecimento

Grupo Vida informa nota de falecimento
Obituário14h42 - 15 Abr 2026

Grupo Vida informa nota de falecimento

Últimas Notícias