O Senhor: Aparecido Ignácio
Faleceu dia 16/04/26 às 16:00 horas em Matão com 66 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Ana Paula Sanches Ignácio e os filhos: Juliana, Gabriel, familiares e amigos.
O sepultamento dar-se-á no dia 17/04/26 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 15/02/1960.
O Senhor: Cláudio Cerino de Almeida
Faleceu dia 15/04/26 às 23:23 horas em São Carlos com 68 anos de idade.
Deixa aos filhos: Ana Cláudia, Cláudio, Joice, Vitória, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Dourado.
O sepultamento deu-se no dia 16/04/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.
Data de nascimento: 11/05/1957.
A Senhora: Aparecida Conceição Ceccarello Dutra
Faleceu dia 15/04/26 às 13:21 horas em São Paulo com 82 anos de idade.
Era viúva do Sr. Adão José Dutra e deixa as filhas: Alexandre c/c Silvia, Adriana c/c Francisco, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.
O sepultamento deu-se no dia 16/04/26 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.
Data de nascimento: 12/08/1943.
O Senhor: Odair Pedro Gervásio
Faleceu dia 15/04/26 às 07:26 horas em Espírito Santo do Pinhal com 60 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Valdinéia de Oliveira Gonçalves e os filhos: Osvaldo, Valquíria, solteiros, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.
O sepultamento deu-se no dia 16/04/26 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.
Data de nascimento: 28/06/1965.