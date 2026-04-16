NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Paulo Sergio Silva Rosalino, aos 51 anos de idade, ocorrido no dia 15/04/2026, na cidade de São Carlos.

Era solteiro.

Deixa seus filhos: Luiz Felipe e Cauã, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 16/04/2026 das 11:00 às 15:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 15:30 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Paulo Sergio Silva Rosalino.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/93845





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Joaquim Carlos Rodrigues (Bahia), aos 60 anos de idade, ocorrido no dia 15/04/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Leonice Conceição Martins.

Deixa seus filhos: Fábio, Fernanda, Eli e Carlos, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 16/04/2026 das 12:00 às 16:00 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Joaquim Carlos Rodrigues.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: : https://sistemamemoriam.com/c/93840





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Adilson de Souza, aos 50 anos de idade, ocorrido no dia 16/04/2026, na cidade de São Carlos.

Era solteiro.

Deixa seus familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 16/04/2026 das 12:30 às 16:30 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Adilson de Souza.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/93843

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