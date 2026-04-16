O Senhor: Cláudio Cerino de Almeida
Faleceu dia 15/04/26 às 23:23 horas em São Carlos com 68 anos de idade.
Deixa aos filhos: Ana Cláudia, Cláudio, Joice, Vitória, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Dourado.
O sepultamento dar-se-á no dia 16/04/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.
Data de nascimento: 11/05/1957.
A Senhora: Aparecida Conceição Ceccarello Dutra
Faleceu dia 15/04/26 às 13:21 horas em São Paulo com 82 anos de idade.
Era viúva do Sr. Adão José Dutra e deixa as filhas: Alexandre c/c Silvia, Adriana c/c Francisco, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.
O sepultamento dar-se-á no dia 16/04/26 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.
Data de nascimento: 12/08/1943.
O Senhor: Odair Pedro Gervásio
Faleceu dia 15/04/26 às 07:26 horas em Espírito Santo do Pinhal com 60 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Valdinéia de Oliveira Gonçalves e os filhos: Osvaldo, Valquíria, solteiros, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.
O sepultamento dar-se-á no dia 16/04/26 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.
Data de nascimento: 28/06/1965.
O Senhor: Euclides Soad
Faleceu dia 14/04/26 às 10:30 horas em Ibaté com 91 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Ana Gaudêncio Soad e os filhos: José Roberto Soad c/c Marlene, Santo Donizetti Soad, solteiro, Tereza de Fátima Soad, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 15/04/26 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.
Data de nascimento:15/05/1934.
A Senhora: Maria do Carmo Moraes Gonçalves
Faleceu dia 14/04/26 às 01:34 horas em São Carlos com 55 anos de idade.
Deixa viúvo o Sr. Evandro Luis Gonçalves e os filhos: Ana Lygia c/c Arthur, Luis Antonio c/c Karoline, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 14/04/26 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 19/09/1970.
A Senhora: Francisca Margarida Lopes Fernandes
Faleceu dia 14/04/26 às 00:35 horas em São Paulo com 83 anos de idade.
Era viúva do Sr. Sebastião Fernandes Filho e deixa os filhos: Cláudia Aparecida Fernandes dos Santos c/c Manoel, Claudinei Fernandes c/c Iara, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Dourado.
O sepultamento deu-se no dia 15/04/26 às 09:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.
Data de nascimento: 06/09/1942.