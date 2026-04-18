Nova Funerária informa nota de falecimento

A Senhora: Anália Teixeira Dotta

Faleceu dia 17/04/26 às 18:25 horas em São Carlos com 93 anos de idade.

Era viúva do Sr. João Antonio Dotta e deixa os filhos: Valmir c/c Edivani, João Batista c/c Ronise, Luiz Carlos c/c Gláucia, Valdir Geraldo c/c Daniela, Marisa c/c Paulo Aguiar, familiares e amigos.

O Velório será realizado no dia 19/04/2026 a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 20/04/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 02/04/1933.

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