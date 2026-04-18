NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Rosangela Cristine Botelho, aos61 anos de idade, ocorrido no dia 18/04/2026, na cidade de São Carlos.

Deixa seus familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 18/04/2026das 12:00 às 16:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 16:30 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimentoda Sra. Rosangela Cristine Botelho.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/94085

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Moema Bittencourt Vicentini,aos 96 anos de idade, ocorrido no dia 18/04/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa sua filha: Beatriz, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 18/04/2026das 14:30 às 17:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para o crematório em Araraquara.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimentoda Sra. Moema Bittencourt Vicentini.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: : https://sistemamemoriam.com/c/94087

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