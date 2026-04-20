Caminhão tomba na Washington Luís, em São Carlos

Crédito: SCA

Um caminhão tombou na tarde deste domingo (19) na rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 218, em São Carlos, pouco antes do pedágio de Itirapina.

De acordo com as informações, o motorista perdeu o controle da direção, adentrou o canteiro central da rodovia e acabou tombando o veículo.

O caminhoneiro sofreu ferimentos leves e foi socorrido pela equipe da concessionária Eixo, sendo encaminhado à Santa Casa de São Carlos.



No local, a concessionária realizou a sinalização da via para evitar novos acidentes e garantir a segurança dos demais motoristas que trafegavam pela rodovia.

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