Homem é preso por descumprir medida protetiva e causar danos em residência

Viatura Guarda Municipal -

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (20), acusado de descumprir uma medida protetiva de urgência e causar danos em uma residência no bairro Jardim Embaré, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Guarda Municipal foram acionadas após denúncia de que o suspeito estaria na casa da vítima, uma mulher de 36 anos, mesmo estando proibido de se aproximar dela por decisão judicial.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o portão aberto e o homem dentro da residência, aparentemente embriagado. Ele foi orientado a deixar o imóvel, atendendo inicialmente à solicitação da vítima. No entanto, cerca de 20 minutos depois, a equipe foi novamente acionada, pois o suspeito havia retornado ao endereço.

Diante da reincidência, os guardas conduziram o homem à delegacia. A vítima manifestou interesse em representar criminalmente contra ele e informou que o suspeito já havia descumprido a medida protetiva anteriormente.

Ainda segundo o registro policial, o homem também danificou a porta da residência, sendo acionada a perícia técnica para constatar os danos.

A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e dano. O acusado permaneceu à disposição da Justiça.

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