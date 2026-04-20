PM prende irmãos em Analândia por tráfico de drogas e receptação de moto adulterada

Uma ocorrência de tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo resultou na prisão de dois indivíduos na tarde desta segunda-feira (20), no município de Analândia.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento ostensivo pelo bairro Ângelo Perin quando, ao passar pela Rua Jequitibá, visualizou o portão de uma residência aberto. Pelo corredor lateral, os policiais avistaram uma motocicleta Honda CG 125, de cor laranja, aparentemente em estado de abandono e parcialmente desmontada, o que levantou suspeita.



Durante a averiguação, um jovem de 18 anos saiu do imóvel. Questionado sobre a procedência da motocicleta, ele afirmou tê-la adquirido de um desconhecido, conhecido apenas como “Dener”, pelo valor de R$ 2.500, quantia considerada abaixo do valor de mercado.



Com a autorização de entrada no imóvel, os policiais realizaram consulta da placa, constatando que a numeração correspondia a outro veículo, além de indícios de adulteração no chassi. O Instituto de Criminalística foi acionado para perícia.

Ainda no quintal da residência, foi localizado um pé de maconha. O abordado informou que a planta pertencia ao seu irmão, de 24 anos, também residente no local.



Em buscas no interior da casa, no quarto do indivíduo de 24 anos, foram encontrados:

25 pinos de cocaína (22,68g);

5 pedras de crack (3,80g);

R$ 148,00 em dinheiro fracionado;

2 aparelhos celulares;

1 caderno com anotações relacionadas ao tráfico.



Segundo a PM, o homem de 24 anos admitiu informalmente a prática de tráfico de drogas, sendo sua declaração corroborada pelo jovem de 18 anos.

Diante dos fatos, ambos receberam voz de prisão em flagrante:

O jovem de 18 anos pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor;

O indivíduo de 24 anos por tráfico de drogas.

Os dois foram conduzidos ao Plantão Policial, onde a autoridade de plantão ratificou as prisões. Eles permanecem à disposição da Justiça.

A motocicleta, entorpecentes, dinheiro e demais objetos foram apreendidos.

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