Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido próximo à USP

Crédito: SCA

Um acidente envolvendo carro e motocicleta foi registrado no final da manhã desta segunda-feira (20), nas proximidades da USP, no cruzamento das ruas Francisco Pereira Lopes com a Avenida Trabalhador São-carlense, em São Carlos.



De acordo com informações, ambos os veículos seguiam pela rua Francisco Pereira Lopes, no sentido shopping–terminal rodoviário. O motociclista trafegava pela faixa da esquerda e realizaria a conversão para acessar a Avenida Trabalhador São-carlense. No mesmo momento, o condutor do carro também tentou fazer uma conversão, em direção ao antigo kartódromo, ocorrendo a colisão.



Com o impacto, o motociclista caiu ao solo e sofreu escoriações pelo corpo. Apesar dos ferimentos, ele recusou atendimento médico no local.

A Polícia Militar esteve presente para o registro da ocorrência.

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