(16) 99963-6036
segunda, 20 de abril de 2026
Segurança

Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido próximo à USP

20 Abr 2026 - 12h27Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido próximo à USP - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um acidente envolvendo carro e motocicleta foi registrado no final da manhã desta segunda-feira (20), nas proximidades da USP, no cruzamento das ruas Francisco Pereira Lopes com a Avenida Trabalhador São-carlense, em São Carlos.

De acordo com informações, ambos os veículos seguiam pela rua Francisco Pereira Lopes, no sentido shopping–terminal rodoviário. O motociclista trafegava pela faixa da esquerda e realizaria a conversão para acessar a Avenida Trabalhador São-carlense. No mesmo momento, o condutor do carro também tentou fazer uma conversão, em direção ao antigo kartódromo, ocorrendo a colisão.

Com o impacto, o motociclista caiu ao solo e sofreu escoriações pelo corpo. Apesar dos ferimentos, ele recusou atendimento médico no local.
A Polícia Militar esteve presente para o registro da ocorrência.

Leia Também

Motociclista sofre fratura exposta após colisão com carro e árvore
Segurança17h12 - 20 Abr 2026

Motociclista sofre fratura exposta após colisão com carro e árvore

Colisão entre duas motos deixa jovem ferida no Santa Felícia
Segurança12h20 - 20 Abr 2026

Colisão entre duas motos deixa jovem ferida no Santa Felícia

PM prende irmãos em Analândia por tráfico de drogas e receptação de moto adulterada
Segurança11h58 - 20 Abr 2026

PM prende irmãos em Analândia por tráfico de drogas e receptação de moto adulterada

Caminhão tomba na Washington Luís, em São Carlos
Segurança09h57 - 20 Abr 2026

Caminhão tomba na Washington Luís, em São Carlos

Carro pega fogo na região central e mobiliza Corpo de Bombeiros
Segurança08h39 - 20 Abr 2026

Carro pega fogo na região central e mobiliza Corpo de Bombeiros

Últimas Notícias