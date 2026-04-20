Motociclista sofre fratura exposta após colisão com carro e árvore

De acordo com as informações, o motociclista, um homem de 28 anos, seguia pela avenida Henrique Gregory no sentido Shopping–UPA Vila Prado, quando a condutora de um veículo, que trafegava pela rua Jerônimo da Costa Terra, avançou o sinal de parada obrigatória.

Para tentar evitar a colisão, o motociclista desviou, mas acabou atingindo o para-choque do carro. Com o impacto, ele perdeu o controle da moto e colidiu contra uma árvore localizada no canteiro central da via.

A vítima sofreu uma fratura exposta na perna esquerda (tíbia e fíbula), além de traumas na região das costelas e no ombro. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa de São Carlos.

Uma colisão envolvendo uma motocicleta, um carro e uma árvore foi registrada na tarde desta segunda-feira (20), no cruzamento da avenida Henrique Gregory com a rua Jerônimo da Costa Terra, em São Carlos.