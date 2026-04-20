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segunda, 20 de abril de 2026
Segurança

Motociclista sofre fratura exposta após colisão com carro e árvore

20 Abr 2026 - 17h12Por Jessica
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Motociclista sofre fratura exposta após colisão com carro e árvore - Crédito: SCA Crédito: SCA
Uma colisão envolvendo uma motocicleta, um carro e uma árvore foi registrada na tarde desta segunda-feira (20), no cruzamento da avenida Henrique Gregory com a rua Jerônimo da Costa Terra, em São Carlos.
 
De acordo com as informações, o motociclista, um homem de 28 anos, seguia pela avenida Henrique Gregory no sentido Shopping–UPA Vila Prado, quando a condutora de um veículo, que trafegava pela rua Jerônimo da Costa Terra, avançou o sinal de parada obrigatória.
 
Para tentar evitar a colisão, o motociclista desviou, mas acabou atingindo o para-choque do carro. Com o impacto, ele perdeu o controle da moto e colidiu contra uma árvore localizada no canteiro central da via.
 
A vítima sofreu uma fratura exposta na perna esquerda (tíbia e fíbula), além de traumas na região das costelas e no ombro. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa de São Carlos.

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