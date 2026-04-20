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segunda, 20 de abril de 2026
Segurança

Capotamento deixa três feridos na estrada Guilherme Scatena

20 Abr 2026 - 19h14Por Jessica
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Capotamento deixa três feridos na estrada Guilherme Scatena - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um capotamento registrado no início da noite desta segunda-feira (20) deixou três pessoas com ferimentos leves na estrada municipal Guilherme Scatena, em São Carlos.

As vítimas, de 47, 67 e 40 anos, estavam em um veículo modelo Corsa que seguia no sentido Represa do 29 para a cidade. Por motivos que ainda serão apurados, o condutor perdeu o controle da direção, o carro subiu em um barranco e acabou capotando.

Segundo relatos dos ocupantes, o grupo havia passado o dia pescando na Represa do 29 e, durante o retorno, ocorreu o acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram as primeiras a chegar ao local e prestaram os atendimentos iniciais. Duas vítimas foram socorridas pela Unidade de Resgate dos bombeiros, enquanto a terceira foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Todas as vítimas foram levadas com ferimentos leves para a Santa Casa de São Carlos, onde receberam atendimento médico.

 

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