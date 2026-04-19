Triatleta que iniciou carreira em São Carlos morre durante prova do Ironman nos EUA

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A morte da atleta brasileira Mara Flávia Araújo, de 38 anos, durante o Ironman 70.3 Texas, nos Estados Unidos, gerou comoção neste fim de semana e também repercutiu em São Carlos, cidade onde ela iniciou sua trajetória profissional.

Mara participava da etapa de natação da competição, realizada na manhã deste sábado (18), quando desapareceu na água. A prova começou por volta das 6h30, no North Shore Park, e previa uma travessia de aproximadamente 3,9 quilômetros no Lago Woodlands.

De acordo com informações da imprensa norte-americana, equipes do Gabinete do Xerife do Condado de Montgomery e do Corpo de Bombeiros de Woodlands foram acionadas após o desaparecimento da atleta. As buscas foram dificultadas pela baixa visibilidade, e o corpo foi localizado com o auxílio de radar por volta das 9h.

A organização do evento confirmou a morte nas redes sociais e prestou solidariedade à família. A causa ainda não foi divulgada oficialmente.

Natural do Brasil e moradora de São Paulo, Mara Flávia era formada em jornalismo e marketing. Segundo familiares, ela iniciou sua carreira profissional em São Carlos, onde teve os primeiros contatos com a área de comunicação antes de seguir atuação na capital paulista.

Após enfrentar um problema de saúde, decidiu mudar o estilo de vida e passou a se dedicar ao esporte, tornando-se triatleta em 2019. Desde então, construiu uma trajetória de destaque, com participações em provas do Ironman e resultados expressivos, como o terceiro lugar no Triatlo Brasília em 2022, dois títulos no GP Brasil e duas classificações para o Mundial do Ironman 70.3.

A morte precoce da atleta causou grande comoção entre amigos, familiares e a comunidade esportiva, incluindo pessoas que acompanharam sua passagem por São Carlos no início da carreira. (Com informações do portal GCN.Net)

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