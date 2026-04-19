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Câmera de segurança registra acidente que terminou com a morte de passageiro na Miguel Petroni

19 Abr 2026 - 08h03Por Da redação
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Câmera de segurança registra acidente que terminou com a morte de passageiro na Miguel Petroni -

Uma câmera de segurança registrou o acidente na tarde da última sexta-feira na Miguel Petroni. Fábio Desuo, 52, que era o passageiro do carro que colidiu contra o muro morreu.

De acordo com informações apuradas, o condutor do carro dirigia o carro de um amigo após ter saído com ele do bairro Santa Felícia até uma farmácia para comprar fraldas. Ao chegarem ao local, o proprietário do veículo começou a passar mal e pediu para ser levado com urgência até uma unidade de saúde.

Durante o trajeto, já pela rua Miguel Petroni, o passageiro começou a desfalecer no banco. Diante da situação, o motorista acabou se abalando e perdeu o controle da direção. O veículo colidiu contra uma árvore e, em seguida, atingiu o muro de uma residência, ficando atravessado sobre a calçada.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram atendimento à vítima, que estava como passageira. O homem foi socorrido em estado grave pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU e encaminhado à Santa Casa de São Carlos.

Posteriormente, foi confirmado o falecimento do proprietário do veículo, de 52 anos. Tudo indica que a morte tenha ocorrido em decorrência de um mal súbito e não em razão do impacto do acidente.

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