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domingo, 19 de abril de 2026
Segurança

Colisão entre veículos causa princípio de incêndio próximo à rodoviária

19 Abr 2026 - 06h19Por Da redação
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Colisão entre veículos causa princípio de incêndio próximo à rodoviária - Crédito: SCA Crédito: SCA

Na noite deste sábado (18), um acidente de trânsito foi registrado na Avenida São Carlos, nas proximidades da rodoviária, no sentido centro-bairro. No momento, a cidade recebe uma festa universitária, com diversos visitantes hospedados em hotéis da região.
De acordo com as informações, uma jovem que conduzia um Volkswagen Nivus tentou acessar repentinamente o estacionamento de um hotel localizado na via, momento em que acabou cruzando a frente de um Volkswagen Gol que seguia pela avenida.

No Gol estavam um homem de 29 anos, que dirigia o veículo, e sua mãe, de 67 anos, que estava como passageira. Sem tempo de reação, o condutor não conseguiu evitar a colisão.
Após o impacto, o Gol apresentou um princípio de incêndio. Funcionários do hotel agiram rapidamente utilizando extintores, conseguindo conter as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros, que realizou o trabalho de rescaldo.

As vítimas — mãe e filho — foram socorridas por equipes do SAMU e encaminhadas para atendimento médico. O estado de saúde deles não foi informado.
Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar também estiveram no local para atendimento da ocorrência e registro dos fatos.

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