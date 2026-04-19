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domingo, 19 de abril de 2026
Jardim Hikare

Procurado pela Justiça é preso durante patrulhamento da Guarda Municipal

19 Abr 2026 - 06h50Por Da redação
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Procurado pela Justiça é preso durante patrulhamento da Guarda Municipal - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

A Guarda Municipal de São Carlos prendeu um homem com mandado de prisão em aberto na noite deste sábado, no bairro Jardim Hikare, em São Carlos.

De acordo com informações da corporação, a equipe do Grupo de Apoio Motorizado (GAM) realizava patrulhamento pela Rua Alois Partel, por volta das 19h52, quando avistou seis indivíduos em um ponto já conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi localizado com os suspeitos. No entanto, após consulta ao sistema ESCUDO São-Carlense / Muralha Paulista, foi constatado que um dos abordados, identificado como W.B.P.C., de 39 anos, possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de ameaça, expedido pela Comarca de Tupã (SP).

Diante da situação, o homem foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu à disposição da Justiça e, posteriormente, foi recolhido à cadeia pública para o cumprimento da ordem judicial.

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