UFSCar abre inscrições para curso online sobre avaliação de impacto ambiental de materiais

O Departamento de Engenharia de Materiais (DEMa) da Universidade Federal de São Carlos está com inscrições abertas para um curso de treinamento em Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), metodologia essencial para mensurar os impactos ambientais de produtos e processos. A formação será ministrada pelo docente Francys Moreira e é voltada a profissionais, pesquisadores e estudantes interessados em sustentabilidade.

O curso tem como objetivo capacitar os participantes nos princípios, normas e ferramentas da ACV, permitindo a elaboração de estudos na área com base em critérios técnicos reconhecidos internacionalmente. A proposta é oferecer conteúdo atualizado e acessível, incentivando uma visão crítica sobre o impacto ambiental dos materiais utilizados no dia a dia e contribuindo para a tomada de decisões mais sustentáveis.

Com carga horária de 12 horas, a formação será realizada de forma totalmente online entre os meses de maio e junho. O conteúdo programático inclui temas como ciclo de vida de materiais, uso da ACV na gestão ambiental, normas ISO 14040 e 14044, além de conceitos como ACV atributiva e consequencial, análise de sensibilidade e métricas como pegada de carbono e pegada hídrica. Também estão previstos exercícios práticos com o uso do software livre openLCA.

As inscrições devem ser feitas por meio de formulário online. Informações sobre datas, valores e detalhes do curso estão disponíveis no material de divulgação. Interessados também podem esclarecer dúvidas pelo e-mail francys@ufscar.br.

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